बस्ती में दिल दहला देने वाली घटना; नहाने के दौरान तालाब में डूबे 2 मासूम, शव मिलते ही मचा कोहराम

बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे माझा क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग, अयोध्या के अनुसार, रविवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 91.16 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु 91.73 मीटर से केवल 57 सेंटीमीटर नीचे है। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। गौरा-सैफाबाद तटबंध पर स्थित पारा बाढ़ चौकी और अतिसंवेदनशील कटरिया-चांदपुर तटबंध पर स्थित खलवा बाढ़ चौकी को सक्रिय कर दिया गया है। बाढ़ खंड के अधिकारी तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।