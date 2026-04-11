CM डैशबोर्ड रिपोर्ट: हमीरपुर अव्वल, बरेली और रामपुर टॉप पर, विकास में जिलों की दौड़ तेज

बरेली और रामपुर भी पीछे नहीं

बरेली जिले ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9.54 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं रामपुर जिले ने 9.51 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट जिलों के प्रदर्शन का एक सटीक आकलन प्रस्तुत करती है और यह प्रशासन को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।