अखिलेश यादव के तंज पर भाजपा का पलटवार: तंज नहीं, सुकर्म की राजनीति करें

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए तंज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति केवल तंज कसने से नहीं चलती, बल्कि ठोस काम और जनसेवा से चलती है।