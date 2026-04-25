Passing Out Parade: लखनऊ में 986 महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड, सीएम योगी करेंगे सम्मान और सलामी

Passing Out Parade Women Constables: राजधानी लखनऊ 26 अप्रैल को एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनने जा रही है, जब आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2025 के तहत प्रशिक्षित 986 महिला आरक्षियों की भव्य दीक्षांत परेड आयोजित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं परेड की सलामी लेंगे और प्रशिक्षु महिला आरक्षियों का उत्साहवर्धन करेंगे। यह आयोजन न केवल पुलिस विभाग के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देगा।