शिवराज का बड़ा ऐलान, खेती में विविधीकरण और किसान आय बढ़ाने पर फोकस

Shivraj Singh Chouhan Agri Policy: राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश में खेती की रणनीति “एक देश, एक नीति” के बजाय क्षेत्रीय परिस्थितियों-जलवायु, जल उपलब्धता और फसल पैटर्न के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और किसानोन्मुख बनाने के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप तैयार कर रही हैं।