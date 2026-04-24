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UP Heatwave Alert: लू का रेड अलर्ट, IMD बोला-26 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम, बारिश के आसार

UP HeatWave: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है, जबकि 26 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना जताई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 24, 2026

भीषण गर्मी का कहर, जल्द मिलेगी थोड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट (फोटो सोर्स : Patrika)

भीषण गर्मी का कहर, जल्द मिलेगी थोड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट (फोटो सोर्स : Patrika)

UP Heatwave IMD Alert: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 24 से 26 अप्रैल तक तेज़ लू चलने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, इसके बाद मौसम में कुछ बदलाव की उम्मीद जताई गई है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है।

अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण

मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 72 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद कठिन रहने वाले हैं। इस दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है। पहले से ही कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। मेरठ, अलीगढ़, बलिया और बहराइच जैसे जिलों में गर्मी का असर पहले से ही देखने को मिल रहा है। दिन के समय चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

रात में भी नहीं मिलेगी राहत

इस बार गर्मी की खास बात यह है कि केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी बेहद गर्म हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात के समय भी लू जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई गई है। आमतौर पर रात के समय तापमान में गिरावट से राहत मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को नींद तक पूरी नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंताजनक मानी जा रही है।

 गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

प्रदेश में गर्मी बढ़ने का एक बड़ा कारण राजस्थान के रेतीले इलाकों से आ रही गर्म दक्षिण-पश्चिमी हवाएं हैं। ये हवाएं तेज गति से चल रही हैं और अपने साथ अत्यधिक गर्मी लेकर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के ऊपर बने एंटी साइक्लोन सिस्टम के कारण हवाओं का रुख बदला हुआ है। इससे पछुआ हवाएं भी गर्म हो गई है, जो तापमान को और बढ़ा रही हैं।

लखनऊ समेत इन जिलों में बारिश के आसार

राजधानी लखनऊ में 28 और 29 अप्रैल को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में 27-28 अप्रैल के आसपास मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। यहां बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।

प्रयागराज बना सबसे गर्म शहर

प्रदेश में प्रयागराज सबसे अधिक गर्म शहर के रूप में सामने आया है। गुरुवार को यहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा।

इसके अलावा:

  • सुल्तानपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस
  • वाराणसी में 43.4 डिग्री सेल्सियस

तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है। इससे पहले भी प्रयागराज में 44.6 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा चुका है, जो इस मौसम का चरम स्तर दर्शाता है।

कब मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार, 26 अप्रैल के बाद मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। हालांकि यह सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है।

 राज्यों का हाल

उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड) में हल्की से मध्यम बारिश। जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों जैसे केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों-पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी लू का असर देखने को मिल रहा है।

लू से बचाव बेहद जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार, इस भीषण गर्मी में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लू लगने का खतरा इस समय सबसे ज्यादा होता है।

बचाव के उपाय

  • दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • हल्के और ढीले कपड़े पहनें
  • सिर को ढककर रखें
  • बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर

गर्मी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकान के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और समय-समय पर तरल पदार्थ लेते रहें।

जनजीवन हुआ प्रभावित

भीषण गर्मी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आती हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भीड़ कम हो गई है और कई जगहों पर कामकाज का समय भी बदला जा रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार

  • 24 से 26 अप्रैल: भीषण लू26 अप्रैल के बाद: आंशिक बदलाव27-29 अप्रैल: कुछ इलाकों में हल्की बारिश
  • हालांकि, पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

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Published on:

24 Apr 2026 09:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Heatwave Alert: लू का रेड अलर्ट, IMD बोला-26 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम, बारिश के आसार

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