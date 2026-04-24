UP Heatwave Alert: लू का रेड अलर्ट, IMD बोला-26 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम, बारिश के आसार

मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 72 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद कठिन रहने वाले हैं। इस दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है। पहले से ही कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। मेरठ, अलीगढ़, बलिया और बहराइच जैसे जिलों में गर्मी का असर पहले से ही देखने को मिल रहा है। दिन के समय चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।