UP Heatwave Alert: लू का रेड अलर्ट, IMD बोला-26 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम, बारिश के आसार

भीषण गर्मी का कहर, जल्द मिलेगी थोड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट (फोटो सोर्स : Patrika)
UP Heatwave IMD Alert: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 24 से 26 अप्रैल तक तेज़ लू चलने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, इसके बाद मौसम में कुछ बदलाव की उम्मीद जताई गई है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 72 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद कठिन रहने वाले हैं। इस दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है। पहले से ही कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। मेरठ, अलीगढ़, बलिया और बहराइच जैसे जिलों में गर्मी का असर पहले से ही देखने को मिल रहा है। दिन के समय चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
इस बार गर्मी की खास बात यह है कि केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी बेहद गर्म हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात के समय भी लू जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई गई है। आमतौर पर रात के समय तापमान में गिरावट से राहत मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को नींद तक पूरी नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंताजनक मानी जा रही है।
प्रदेश में गर्मी बढ़ने का एक बड़ा कारण राजस्थान के रेतीले इलाकों से आ रही गर्म दक्षिण-पश्चिमी हवाएं हैं। ये हवाएं तेज गति से चल रही हैं और अपने साथ अत्यधिक गर्मी लेकर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के ऊपर बने एंटी साइक्लोन सिस्टम के कारण हवाओं का रुख बदला हुआ है। इससे पछुआ हवाएं भी गर्म हो गई है, जो तापमान को और बढ़ा रही हैं।
राजधानी लखनऊ में 28 और 29 अप्रैल को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में 27-28 अप्रैल के आसपास मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। यहां बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।
प्रदेश में प्रयागराज सबसे अधिक गर्म शहर के रूप में सामने आया है। गुरुवार को यहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा।
तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है। इससे पहले भी प्रयागराज में 44.6 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा चुका है, जो इस मौसम का चरम स्तर दर्शाता है।
मौसम विभाग के अनुसार, 26 अप्रैल के बाद मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। हालांकि यह सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है।
उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड) में हल्की से मध्यम बारिश। जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों जैसे केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों-पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी लू का असर देखने को मिल रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस भीषण गर्मी में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लू लगने का खतरा इस समय सबसे ज्यादा होता है।
गर्मी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकान के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और समय-समय पर तरल पदार्थ लेते रहें।
भीषण गर्मी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आती हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भीड़ कम हो गई है और कई जगहों पर कामकाज का समय भी बदला जा रहा है।
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