Heatwave Alert: लखनऊ 43°C पर उबला, बांदा 47.4°C के साथ देश में नंबर 1, लू ने मचाया हाहाकार

Heatwave Alert: उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी लखनऊ में रविवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने इस सीजन का नया रिकॉर्ड बना दिया। तेज धूप और झुलसाती लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।

प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी का सबसे अधिक प्रकोप देखने को मिला। बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सबसे अधिक रहा। यह तापमान अप्रैल महीने के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है और वर्ष 2022 की भीषण गर्मी की याद दिला रहा है।