बरेली

जिहाद और बाबरी मस्जिद पर विरोध बना जानलेवा, मौलाना शहाबुद्दीन को मिली मौत की धमकी, फोटो वायरल करने का भी आरोप

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। मौलाना ने आरोप लगाया है कि मौलाना महमूद मदनी और कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयानों का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 21, 2025

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। मौलाना ने आरोप लगाया है कि मौलाना महमूद मदनी और कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयानों का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया। लगातार अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल आने के बाद मौलाना ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के कसगरान निवासी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी द्वारा जिहाद को लेकर दिए गए बयान और तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबजरी मस्जिद बनाए जाने के ऐलान पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया था। मौलाना ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि भारत में जिहाद नाजायज है और मस्जिद का नाम बाबर पर रखने से देश और समाज में तनाव फैल सकता है।

फोन पर मौत की धमकी, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश

मौलाना का आरोप है कि उनके इन बयानों के बाद से कुछ लोग उन्हें लगातार अलग-अलग नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उनकी फोटो एडिट कर वायरल की जा रही है, ताकि समाज में उनके खिलाफ भ्रम और नफरत फैलाई जा सके। मौलाना शहाबुद्दीन ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी ही नहीं, बल्कि परिवार की जान को भी खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।

एफआईआर दर्ज, पुलिस अलर्ट मोड में

मौलाना की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस धमकी देने वाले नंबरों की कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। एहतियातन मौलाना और उनके परिवार को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस घटना के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। जानकारों का कहना है कि यह मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं, बल्कि माहौल बिगाड़ने और डर फैलाने की साजिश भी हो सकता है।

