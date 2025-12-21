जिहाद और बाबरी मस्जिद पर विरोध बना जानलेवा, मौलाना शहाबुद्दीन को मिली मौत की धमकी, फोटो वायरल करने का भी आरोप

मौलाना का आरोप है कि उनके इन बयानों के बाद से कुछ लोग उन्हें लगातार अलग-अलग नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उनकी फोटो एडिट कर वायरल की जा रही है, ताकि समाज में उनके खिलाफ भ्रम और नफरत फैलाई जा सके। मौलाना शहाबुद्दीन ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी ही नहीं, बल्कि परिवार की जान को भी खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।