3500 रुपये के लिए दोस्त बने दरिंदे, आइसक्रीम फैक्टरी कर्मचारी की गला दबाकर हत्या, दो गिरफ्तार

तीनों ऑटो से बल्लिया पहुंचे, जहां आदेश के सिर की चोट पर डॉक्टर से पट्टी कराई गई। इसके बाद मड़ौली इलाके में एक खोखे से शराब खरीदी गई। शराब के पैसे देने के दौरान आरोपियों ने आदेश के पर्स में रखे 3500 रुपये देख लिए। यहीं से दोनों की नीयत बदल गई और उन्होंने आदेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों नहर पटरी पर बैठकर शराब पी रहे थे। सोनू और शहंशाह ने चालाकी से आदेश को ज्यादा शराब पिला दी। जब वह पूरी तरह नशे में हो गए तो दोनों ने मिलकर उनका गला दबा दिया। हत्या के बाद दोनों ने पर्स से रुपये निकाल लिए और रकम आपस में बांट ली। सोनू को 1700 रुपये और शहंशाह को 1800 रुपये मिले। इसके बाद दोनों हाईवे पहुंचकर वाहन से मीरगंज लौट गए।