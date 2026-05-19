तौकीर रजा समेत 94 उपद्रवियों पर शिकंजा, सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल, ट्रायल तेज कराने को बनी स्पेशल टीम

26 सितंबर को कानपुर के आई लव मुहम्मद विवाद की आड़ में बरेली में माहौल भड़क गया था। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, हमला और शहर में तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई इलाकों में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई थी। जांच में सामने आया था कि उपद्रव के लिए पहले से तैयारी की गई थी। आरोपितों ने पेट्रोल बम और एसिड बम तैयार किए थे। बहेड़ी क्षेत्र से असलहों की खेप भी मंगवाई गई थी। पुलिस पर फायरिंग तक की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा।