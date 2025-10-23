नफरती मौलाना तौकीर के करीबी डुप्लीकेट डॉक्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ वक्फ संपत्ति हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज, जाने मामला

पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वही डॉ. नफीस हैं जिनके खिलाफ 26 सितंबर को शहर में बवाल कराने और फर्जी सिग्नेचर के मामलों में पहले ही मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पहलवान साहब की मजार के पास की अवैध दुकानों को नगर निगम की टीम ने बवाल के बाद पैमाइश कर सील कर दिया। डॉ. नफीस का करीबी पार्षद अनीस सकलैनी मार्केट में बैठकर संगठन के कार्यक्रम चला रहा था।