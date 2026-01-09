ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर मां-बेटी की मौत, शराब के नशे में धुत था चालक, पुलिस तलाश में जुटी

मृतक मां-बेटी
बरेली। बिथरी चैनपुर के सहजनपुर गांव में शुक्रवार को अवैध खनन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने मां-बेटी और उनकी पांच साल की बेटी को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार, पुष्पा कूड़ा फेंकने गई थीं और पीछे-पीछे उनकी बेटी श्वेता भी चली गई। लौटते समय बहगुलपुर की तरफ से खनन कर आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने अचानक दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर का पहिया पहले बेटी श्वेता के ऊपर चढ़ गया। उसकी मां पुष्पा उसे बचाने दौड़ीं, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर को नियंत्रित नहीं किया और वह भी उसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरा गांव घटनास्थल पर जुट गया। पुलिस ने तुरंत दोनों को सीएचसी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुष्पा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर चालक नशे में था और उसने जानबूझकर यह हादसा किया। परिजन चालक की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। बिथरी चैनपुर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा कि शिकायत मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रैक्टर-ट्राली और चालक की तलाश की जा रही है। अभी तक उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।
गांव के गुड्डू, रामनिवास, थानेस्वर समेत कई ग्रामीणों का कहना है कि सहजनपुर, मेहतरपुर, बहगुलपुर और खजुरिया में अवैध खनन की गतिविधियां लगातार जारी हैं। दिन-रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रालियों के चलते कई बार हादसे होते रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले एसडीएम आए थे और खनन पर अस्थायी रोक लगी थी, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति पहले जैसी हो गई।
