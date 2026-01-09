ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर मां-बेटी की मौत, शराब के नशे में धुत था चालक, पुलिस तलाश में जुटी

पुलिस के अनुसार, पुष्पा कूड़ा फेंकने गई थीं और पीछे-पीछे उनकी बेटी श्वेता भी चली गई। लौटते समय बहगुलपुर की तरफ से खनन कर आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने अचानक दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर का पहिया पहले बेटी श्वेता के ऊपर चढ़ गया। उसकी मां पुष्पा उसे बचाने दौड़ीं, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर को नियंत्रित नहीं किया और वह भी उसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरा गांव घटनास्थल पर जुट गया। पुलिस ने तुरंत दोनों को सीएचसी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।