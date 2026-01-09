प्यार में अंधी हुई किशोरी ने खुद रची थी 15 लाख फिरौती की साजिश, दिल्ली भागने की फिराक में थे दोनों, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बरेली। नवाबगंज से एक हाईस्कूल छात्रा का कथित अपहरण मामला सच सामने आने पर सबको चौंका गया। पुलिस की जांच में पता चला कि पीलीभीत निवासी यह छात्रा अपने प्रेमी के साथ भागकर दिल्ली जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि प्रेमी के कहने पर उसने अपने ही पिता से 15 लाख रुपये की फिरौती का मैसेज खुद भेजा था।
नवाबगंज पुलिस और एसओजी टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर छात्रा का पीछा किया। दिल्ली-मुरादाबाद के बीच रास्ते से उसे ढूंढा और थाने में पूछताछ की। पूछताछ में सच सामने आया कि मामला असली अपहरण का नहीं था, बल्कि प्रेम और पैसों का जाल था। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा के मुताबिक, छात्रा अकेले किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका प्रेमी दिल्ली में काम करता है। दोनों ने मिलकर दिल्ली जाने की योजना बनाई और इसे अंजाम देने के लिए छात्रा को पहले सहेली और फिर पिता से भारी रकम की फिरौती मांगने के लिए कहा गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
छात्रा ने ई-रिक्शा में बैठकर प्रेमी के दोस्त के साथ बरेली के सेटेलाइट बस स्टैंड तक सफर तय किया। वहां से प्रेमी के साथ बस में बैठकर दिल्ली निकल गई। खर्च बचाने के लिए फिरौती की रकम धीरे-धीरे दस हजार रुपये तक घट गई, तभी पुलिस को यह एहसास हुआ कि मामला अपहरण नहीं, बल्कि साजिश है। पुलिस ने छात्रा के प्रेमी और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले ने दिखा दिया कि आजकल के बच्चे भी प्रेम में अंधे होकर परिवार और समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं।
