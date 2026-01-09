प्यार में अंधी हुई किशोरी ने खुद रची थी 15 लाख फिरौती की साजिश, दिल्ली भागने की फिराक में थे दोनों, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नवाबगंज पुलिस और एसओजी टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर छात्रा का पीछा किया। दिल्ली-मुरादाबाद के बीच रास्ते से उसे ढूंढा और थाने में पूछताछ की। पूछताछ में सच सामने आया कि मामला असली अपहरण का नहीं था, बल्कि प्रेम और पैसों का जाल था। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा के मुताबिक, छात्रा अकेले किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका प्रेमी दिल्ली में काम करता है। दोनों ने मिलकर दिल्ली जाने की योजना बनाई और इसे अंजाम देने के लिए छात्रा को पहले सहेली और फिर पिता से भारी रकम की फिरौती मांगने के लिए कहा गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।