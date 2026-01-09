पांच साल का इश्क, मजहब की दीवार तोड़कर मंदिर में प्यार ने रचाई शादी, अब मिली ये धमकी

अंशिका और मोनू की मुलाकात करीब पांच साल पहले भोजीपुरा के मेले में हुई थी। बात दोस्ती तक गई और धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। मोनू दिल्ली में फल-सब्जी के कारोबार से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही अंशिका ने अपने परिवार को रिश्ते की जानकारी दी, परिवार ने धर्म को लेकर विरोध शुरू कर दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि अंशिका को जान से मारने की धमकियां भी मिलीं।