मिशन शक्ति : कंधे पर कानून, गोद में बच्चा, थानों में उतरा ‘वात्सल्य’, डीआईजी बोले सुविधाओं की ना हो कमी

बरेली। महिला सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण को केवल नारे नहीं, जमीनी हकीकत में बदलने की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और निर्णायक कदम बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकताओं और मिशन शक्ति 5.0 की भावना के अनुरूप बरेली रेंज के पुलिस कार्यालयों, पुलिस लाइन और थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए वात्सल्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
यह अनूठी पहल महिला पुलिस के वर्दी के कर्तव्य और ममता के दायित्व की दोहरी जिम्मेदारी के साथ पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनायेगी। पुलिस सेवा में तैनात महिला कर्मियों को नौकरी के साथ घर-परिवार और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। ऐसे में वात्सल्य केंद्र उनके लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। बच्चों की सुरक्षित देखभाल, खेलने की व्यवस्था और स्तनपान कक्ष जैसी सुविधाएं महिला कर्मियों को मानसिक सुकून और आत्मबल दे रही हैं। परिणामस्वरूप वे अब अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रही हैं।
डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में इस योजना को तेज गति से लागू किया गया। वात्सल्य केंद्रों में न सिर्फ पुलिसकर्मियों, बल्कि थानों में आने वाले नागरिकों के बच्चों की देखरेख की भी व्यवस्था है। प्रत्येक केंद्र पर बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा डीआईजी ने सभी कप्तानों को निर्देश दिये हैं कि जिन थानों में अभी कक्ष नहीं खुल पाये हैं। वहां भी जल्द खोलने के निर्देश दिये गये हैं। थानों के अंदर बना यह वात्सल्य सुरक्षा चक्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि महिला पुलिस के प्रति व्यवस्था की बदलती सोच का प्रतीक है। यह कदम साफ संदेश देता है कि जो महिलाएं कानून की रखवाली कर रही हैं, उनकी ममता और जिम्मेदारियों की रक्षा भी अब सिस्टम करेगा।
बरेली रेंज के चारों जनपदों में अब तक कुल 45 वात्सल्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।
जनपद बरेली – 10 वात्सल्य केंद्र
कोतवाली, किला, महिला थाना, मीरगंज, शाही, सिरौली, आंवला, नवाबगंज, बहेड़ी।
जनपद बदायूं – 7 वात्सल्य केंद्र
पुलिस लाइन, कोतवाली, उझानी, दातागंज, बिसौली, सहसवान, बिल्सी।
जनपद पीलीभीत – 5 वात्सल्य केंद्र
पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महिला थाना, बीसलपुर, पूरनपुर।
जनपद शाहजहांपुर – 23 सभी थानों में वात्सल्य केंद्र स्थापित।
