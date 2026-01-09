मिशन शक्ति : कंधे पर कानून, गोद में बच्चा, थानों में उतरा ‘वात्सल्य’, डीआईजी बोले सुविधाओं की ना हो कमी

डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में इस योजना को तेज गति से लागू किया गया। वात्सल्य केंद्रों में न सिर्फ पुलिसकर्मियों, बल्कि थानों में आने वाले नागरिकों के बच्चों की देखरेख की भी व्यवस्था है। प्रत्येक केंद्र पर बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा डीआईजी ने सभी कप्तानों को निर्देश दिये हैं कि जिन थानों में अभी कक्ष नहीं खुल पाये हैं। वहां भी जल्द खोलने के निर्देश दिये गये हैं। थानों के अंदर बना यह वात्सल्य सुरक्षा चक्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि महिला पुलिस के प्रति व्यवस्था की बदलती सोच का प्रतीक है। यह कदम साफ संदेश देता है कि जो महिलाएं कानून की रखवाली कर रही हैं, उनकी ममता और जिम्मेदारियों की रक्षा भी अब सिस्टम करेगा।