सुरों का महातूफान आज… बरेली में पहली बार गूंजेगी सोनू निगम की मखमली आवाज, इवेंट ऑफ द डिकेड से थिरकेगा शहर

शहरवासियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। शनिवार की शाम बरेली के लिए यादगार बनने जा रही है, जब सुरों के सम्राट सोनू निगम पहली बार बड़े स्तर के लाइव कॉन्सर्ट में शहर की धरती पर अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरेंगे।

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 28, 2026

बरेली। शहरवासियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। शनिवार की शाम बरेली के लिए यादगार बनने जा रही है, जब सुरों के सम्राट सोनू निगम पहली बार बड़े स्तर के लाइव कॉन्सर्ट में शहर की धरती पर अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरेंगे। परसाखेड़ा स्थित बीएल एग्रो स्टेडियम में आयोजित इवेंट ऑफ द डिकेड में शाम 7:30 बजे से सुरों की महफिल सजेगी और हजारों संगीत प्रेमी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे।

यह बरेली में सोनू निगम का पहला मेगा लाइव कॉन्सर्ट है। लंबे समय से शहर के संगीत प्रेमी उनके लाइव प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आयोजन की घोषणा हुई, इंटरनेट मीडिया पर उत्साह की लहर दौड़ गई। टिकट काउंटरों से लेकर ऑनलाइन बुकिंग तक, हर जगह जबरदस्त प्रतिसाद देखने को मिला। आसपास के जिलों बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और रामपुर से भी बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार स्टेडियम को भव्य रोशनी, हाईटेक साउंड सिस्टम और आधुनिक स्टेज डिजाइन से सजाया गया है, ताकि दर्शकों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके। परसाखेड़ा स्थित बीएल एग्रो स्टेडियम में शाम ठीक साढ़े सात बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।

रोमांस से भक्ति और सूफी तक, हर रंग बिखेरेंगे सोनू

सोनू निगम अपनी बहुआयामी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे रोमांटिक गीतों से लेकर भक्ति संगीत, गजल और सूफी रचनाओं तक हर शैली में श्रोताओं के दिलों पर राज करते आए हैं। उम्मीद है कि कॉन्सर्ट में उनके सुपरहिट गीतों की झलक सुनने को मिलेगी, जिन पर दर्शक झूम उठेंगे। उनकी आवाज की मिठास और लाइव परफॉर्मेंस की ऊर्जा श्रोताओं को भावनात्मक यात्रा पर ले जाएगी, कभी प्यार के रंग में, कभी भक्ति की अनुभूति में और कभी सूफियाना अंदाज में। कॉन्सर्ट को लेकर युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट, रील्स और स्टोरीज़ के माध्यम से लोग अपनी खुशी साझा कर रहे हैं। कई कॉलेजों के छात्रों ने इसे लाइफटाइम एक्सपीरियंस करार दिया है। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बढ़ावा

ऐसे बड़े आयोजनों का असर केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता। शहर के होटल, परिवहन सेवाएं, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानीय व्यवसायों में भी हलचल बढ़ गई है। बाहर से आने वाले दर्शकों की वजह से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की मेजबानी से शहर की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है और भविष्य में और बड़े आयोजनों के लिए रास्ते खुलते हैं। इससे बरेली का नाम देश के सांस्कृतिक नक्शे पर और प्रमुखता से उभरता है। शनिवार की यह शाम बरेली के संगीत इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जब हजारों दर्शक एक साथ सुरों की लय पर झूमेंगे, तब यह आयोजन केवल एक कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि शहर के सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक बन जाएगा। शहरवासी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब मंच पर रोशनी पड़ेगी, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजेगी और सोनू निगम की मखमली आवाज पूरे स्टेडियम में फैल जाएगी, और आज की रात बरेली सुरों में डूबने को तैयार है।

