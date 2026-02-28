सुरों का महातूफान आज… बरेली में पहली बार गूंजेगी सोनू निगम की मखमली आवाज, इवेंट ऑफ द डिकेड से थिरकेगा शहर

ऐसे बड़े आयोजनों का असर केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता। शहर के होटल, परिवहन सेवाएं, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानीय व्यवसायों में भी हलचल बढ़ गई है। बाहर से आने वाले दर्शकों की वजह से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की मेजबानी से शहर की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है और भविष्य में और बड़े आयोजनों के लिए रास्ते खुलते हैं। इससे बरेली का नाम देश के सांस्कृतिक नक्शे पर और प्रमुखता से उभरता है। शनिवार की यह शाम बरेली के संगीत इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जब हजारों दर्शक एक साथ सुरों की लय पर झूमेंगे, तब यह आयोजन केवल एक कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि शहर के सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक बन जाएगा। शहरवासी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब मंच पर रोशनी पड़ेगी, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजेगी और सोनू निगम की मखमली आवाज पूरे स्टेडियम में फैल जाएगी, और आज की रात बरेली सुरों में डूबने को तैयार है।