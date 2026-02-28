शॉर्ट सर्किट की चिंगारी बनी काल, धधकते गोदाम में घुट गई युवक की सांस, फिर हुआ ये…

गांव के कृष्ण कुमार ने घर के बाहरी हिस्से में दुकान और गोदाम बना रखा है। शुक्रवार रात गांव के ही ओमकार उसी गोदाम में सोए थे। बताया जा रहा है कि शनिवार तड़के अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम धुएं से भर गया। धुआं उठता देख मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। लोग बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ओमकार अचेत पड़े मिले। बाहर निकालते ही परिजनों की चीख निकल पड़ी।