हिंदी में अव्वल, कामकाज में कमाल: राजभाषा कार्यान्वयन में देश में नंबर-1 बना बरेली पासपोर्ट कार्यालय

बरेली। राजभाषा हिंदी के प्रभावी, व्यवस्थित और निरंतर उपयोग में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। विभागीय हिंदी कार्यान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली को ‘क’ वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय चुना गया है। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह और प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह को प्रशस्ति पत्र व स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया।
पासपोर्ट विभाग में हिंदी को केवल औपचारिक भाषा नहीं, बल्कि कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में अधिकारियों-कर्मचारियों को हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सालभर आयोजित प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण और कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के व्यापक उपयोग के आधार पर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्यालयों का चयन किया जाता है।
राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में बरेली को बीते कई वर्षों से सम्मान मिलता आ रहा है। इस बार भी हिंदी कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ‘क’ वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय का पुरस्कार बरेली को मिला। सम्मान मिलने से कार्यालय में उत्साह का माहौल है और अधिकारियों-कर्मचारियों का मनोबल और मजबूत हुआ है।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदी के प्रभावी उपयोग और नवाचारों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा।
