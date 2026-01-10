हिंदी में अव्वल, कामकाज में कमाल: राजभाषा कार्यान्वयन में देश में नंबर-1 बना बरेली पासपोर्ट कार्यालय

बरेली। राजभाषा हिंदी के प्रभावी, व्यवस्थित और निरंतर उपयोग में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। विभागीय हिंदी कार्यान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली को ‘क’ वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय चुना गया है। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह और प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह को प्रशस्ति पत्र व स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया।