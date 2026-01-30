अवैध स्टैंड पर पुलिस का डंडा, बदायूं रोड से शुरू हुआ ‘कोना छोड़ो’ ऑपरेशन, गन्ना मिल समेत पूरे शहर में होगा सफाया

बरेली। शहर में ट्रैफिक जाम, अराजकता और अवैध वसूली के गढ़ बन चुके अवैध स्टैंड अब नहीं चलेंगे। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने ‘कोना छोड़ो अभियान’ का आगाज कर दिया है। पहले ही दिन बदायूं रोड स्थित गन्ना मिल के अवैध स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई कर यह साफ संदेश दे दिया गया कि अब सड़कों पर गुंडई नहीं, केवल कानून का राज चलेगा।
अभियान के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने बदायूं रोड स्थित गन्ना मिल के पास चल रहे अवैध स्टैंड को हटवाया। मौके पर खड़े 20 ऑटो-टेंपो और अन्य वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस को देखते ही कई चालक वाहन लेकर भाग निकले, लेकिन कार्रवाई ने साफ कर दिया कि दोबारा दिखे तो सीधा सीज होगा। इसके अलावा शहर भर में अवैध स्टैंड संचालित करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिससे कोई भी अवैध स्टैंड चलाने वालों को चिन्हित ना कर सके।
शहर में जहां-जहां अवैध स्टैंड चल रहे हैं, उनकी पहचान (चिन्हीकरण) की जा रही है। इतना ही नहीं, टेंपो चालकों और वाहनों से अवैध वसूली करने वाले बक्से भी नहीं जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई तय है। कुछ अवैध संचालक जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर अवैध स्टैंड चला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यवाही के लिए कहा है
एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने बताया कि यह अभियान 15 दिनों तक लगातार चलेगा। इसके लिए चार जोन प्रभारी और सहायक जोन प्रभारियों के नेतृत्व में आठ टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चौकी चौराहा, सैटेलाइट, पटेल चौक, आदिनाथ चौक समेत शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। लक्ष्य साफ है—हर हाल में चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करना है।
पुलिस का कहना है कि 15 दिनों के बाद भी अभियान थमेगा नहीं, बल्कि इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा ताकि शहर में जाम और अव्यवस्था की जड़ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कोना छोड़ो अभियान 15 दिनों तक चलेगा। पहले दिन 20 वाहनों का चालान किया गया है। आगे शहर के सभी चौराहों पर कार्रवाई जारी रहेगी। नियम तोड़ने पर वाहनों को सीज भी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग