अवैध स्टैंड पर पुलिस का डंडा, बदायूं रोड से शुरू हुआ ‘कोना छोड़ो’ ऑपरेशन, गन्ना मिल समेत पूरे शहर में होगा सफाया

अभियान के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने बदायूं रोड स्थित गन्ना मिल के पास चल रहे अवैध स्टैंड को हटवाया। मौके पर खड़े 20 ऑटो-टेंपो और अन्य वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस को देखते ही कई चालक वाहन लेकर भाग निकले, लेकिन कार्रवाई ने साफ कर दिया कि दोबारा दिखे तो सीधा सीज होगा। इसके अलावा शहर भर में अवैध स्टैंड संचालित करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिससे कोई भी अवैध स्टैंड चलाने वालों को चिन्हित ना कर सके।