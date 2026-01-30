30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

अवैध स्टैंड पर पुलिस का डंडा, बदायूं रोड से शुरू हुआ ‘कोना छोड़ो’ ऑपरेशन, गन्ना मिल समेत पूरे शहर में होगा सफाया

शहर में ट्रैफिक जाम, अराजकता और अवैध वसूली के गढ़ बन चुके अवैध स्टैंड अब नहीं चलेंगे। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने ‘कोना छोड़ो अभियान’ का आगाज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 30, 2026

बरेली। शहर में ट्रैफिक जाम, अराजकता और अवैध वसूली के गढ़ बन चुके अवैध स्टैंड अब नहीं चलेंगे। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने ‘कोना छोड़ो अभियान’ का आगाज कर दिया है। पहले ही दिन बदायूं रोड स्थित गन्ना मिल के अवैध स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई कर यह साफ संदेश दे दिया गया कि अब सड़कों पर गुंडई नहीं, केवल कानून का राज चलेगा।

गन्ना मिल से गूंजा अल्टीमेटम, 20 वाहनों पर चला चालान

अभियान के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने बदायूं रोड स्थित गन्ना मिल के पास चल रहे अवैध स्टैंड को हटवाया। मौके पर खड़े 20 ऑटो-टेंपो और अन्य वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस को देखते ही कई चालक वाहन लेकर भाग निकले, लेकिन कार्रवाई ने साफ कर दिया कि दोबारा दिखे तो सीधा सीज होगा। इसके अलावा शहर भर में अवैध स्टैंड संचालित करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिससे कोई भी अवैध स्टैंड चलाने वालों को चिन्हित ना कर सके।

अवैध स्टैंड ही नहीं, अवैध वसूली भी नहीं बख्शी जाएगी

शहर में जहां-जहां अवैध स्टैंड चल रहे हैं, उनकी पहचान (चिन्हीकरण) की जा रही है। इतना ही नहीं, टेंपो चालकों और वाहनों से अवैध वसूली करने वाले बक्से भी नहीं जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई तय है। कुछ अवैध संचालक जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर अवैध स्टैंड चला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यवाही के लिए कहा है

आठ टीमें मैदान में, हर चौराहा रडार पर

एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने बताया कि यह अभियान 15 दिनों तक लगातार चलेगा। इसके लिए चार जोन प्रभारी और सहायक जोन प्रभारियों के नेतृत्व में आठ टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।

इन चौराहों पर भी होगी अगली मार

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चौकी चौराहा, सैटेलाइट, पटेल चौक, आदिनाथ चौक समेत शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। लक्ष्य साफ है—हर हाल में चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करना है।

15 दिन बाद भी ढिलाई नहीं, स्थायी व्यवस्था लागू होगी

पुलिस का कहना है कि 15 दिनों के बाद भी अभियान थमेगा नहीं, बल्कि इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा ताकि शहर में जाम और अव्यवस्था की जड़ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कोना छोड़ो अभियान 15 दिनों तक चलेगा। पहले दिन 20 वाहनों का चालान किया गया है। आगे शहर के सभी चौराहों पर कार्रवाई जारी रहेगी। नियम तोड़ने पर वाहनों को सीज भी किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 11:59 am

Published on:

30 Jan 2026 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अवैध स्टैंड पर पुलिस का डंडा, बदायूं रोड से शुरू हुआ ‘कोना छोड़ो’ ऑपरेशन, गन्ना मिल समेत पूरे शहर में होगा सफाया
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली–सीतापुर हाईवे को मिलेगी रफ्तार, सिक्सलेन का रास्ता साफ, हर मोड़ पर बिछेगा सीसीटीवी का जाल

बरेली

बरेली टू आगरा यात्रियों को बड़ी राहत, छह साल बाद फिर दौड़ेगी ट्रेन, हर स्टेशन पर मिलेगी सहूलियत, रात को बैठे सुबह पहुंच जाएंगे

बरेली

क्या है बरेली के जिला अस्पताल की सच्चाई… निरीक्षण में उजागर हुई व्यवस्थाओं की कमजोरियां, पढ़ें पूरा हाल

बरेली

बरेली में सर्राफा व्यापारियों ने बनाई अपनी नई ताकत, नए संगठन की हुई शुरुआत, अब एकजुट होकर उठेगी आवाज

बरेली

क्राइम पेट्रोल देखकर इवेंट मैनेजर की हत्या की रची थी साजिश, बरेली से दिल्ली और पीलीभीत तक घूमता रहा मोबाइल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.