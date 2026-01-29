क्राइम पेट्रोल देखकर इवेंट मैनेजर की हत्या की रची थी साजिश, बरेली से दिल्ली और पीलीभीत तक घूमता रहा मोबाइल

बरेली। इवेंट मैनेजर पूजा राना की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने टीवी शो क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या की साजिश रची थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका का मोबाइल बरेली से दिल्ली और पीलीभीत तक घुमाया।
पूजा राना 12 जनवरी को दोपहर करीब दो बजे काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पहले गुमशुदगी दर्ज की गई। जब काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पूजा मुख्य आरोपी विमल कुमार के संपर्क में थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पुलिस विमल तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की, जिसके बाद उसके साथियों सोहिल खान उर्फ सोहेल और अनिल कुमार के नाम सामने आए।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूजा का मोबाइल जानबूझकर बरेली, दिल्ली और पीलीभीत में चालू कराया। उन्हें लगा कि मोबाइल लोकेशन बदलने से जांच भटक जाएगी और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी। यह तरीका उन्होंने टीवी पर क्राइम पेट्रोल जैसे अपराध आधारित कार्यक्रम देखकर सीखा था। आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि 12 जनवरी को विमल कुमार नशे की हालत में पूजा को अपनी कार में लेकर घूम रहा था। पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद विमल ने अपने दोस्त सोहिल को बुलाया। कार में पीछे बैठे सोहिल और विमल ने मिलकर मफलर से पूजा का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
हत्या के बाद घबराए विमल ने अपने रिश्तेदार अनिल कुमार से संपर्क किया। अनिल पहले से ही शव छिपाने के लिए गड्ढा खोद चुका था। रात करीब 11 बजे तीनों आरोपियों ने रिठौरा के पास सुनसान इलाके में पूजा के शव को दफना दिया। पहचान मिटाने और पुलिस को भटकाने के लिए पूजा की स्कूटी को एक मैरिज हॉल के पास छोड़ दिया गया। पुलिस ने सोहिल खान उर्फ सोहेल और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में तीनों आरोपी टूट गए और उन्होंने हत्या से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की पूरी साजिश उगल दी। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर कड़ी जोड़ ली गई है।
