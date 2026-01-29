क्राइम पेट्रोल देखकर इवेंट मैनेजर की हत्या की रची थी साजिश, बरेली से दिल्ली और पीलीभीत तक घूमता रहा मोबाइल

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूजा का मोबाइल जानबूझकर बरेली, दिल्ली और पीलीभीत में चालू कराया। उन्हें लगा कि मोबाइल लोकेशन बदलने से जांच भटक जाएगी और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी। यह तरीका उन्होंने टीवी पर क्राइम पेट्रोल जैसे अपराध आधारित कार्यक्रम देखकर सीखा था। आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि 12 जनवरी को विमल कुमार नशे की हालत में पूजा को अपनी कार में लेकर घूम रहा था। पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद विमल ने अपने दोस्त सोहिल को बुलाया। कार में पीछे बैठे सोहिल और विमल ने मिलकर मफलर से पूजा का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।