बरेली–सीतापुर हाईवे को मिलेगी रफ्तार, सिक्सलेन का रास्ता साफ, हर मोड़ पर बिछेगा सीसीटीवी का जाल

बरेली–सीतापुर हाईवे को सिक्सलेन में तब्दील करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले महीने मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने एनएचएआइ अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए थे। मुरादाबाद से बरेली तक सिक्सलेन निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। नवदिया झादा में सिक्सलेन फ्लाइओवर का निर्माण पहले से चल रहा है, जिससे जल्द ही पूरे मार्ग पर सिक्सलेन निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।