आग, ट्रिपिंग और अंधेरे से बेहाल बरेली, मढ़ीनाथ में ट्रांसफार्मर धधका, हरूनगला उपकेंद्र पर हंगामा

उधर बिजली कटौती और लगातार ट्रिपिंग से परेशान उपभोक्ताओं का गुस्सा सोमवार रात हरूनगला उपकेंद्र पर फूट पड़ा। रात करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में लोग उपकेंद्र पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख एसएसओ अमर सिंह ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस पहुंचने पर भीड़ कुछ देर शांत हुई, लेकिन पुलिस के जाते ही दोबारा 100 से 150 लोग उपकेंद्र के बाहर जमा हो गए। हालात ऐसे बने कि एसडीओ, लाइनमैन और अन्य कर्मचारी खुद को कमरे में बंद करने को मजबूर हो गए।