ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों का प्रदर्शन, बरेली में बंद का नहीं दिखा खास असर

बरेली रिटेल केमिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बुधवार को प्रदर्शन कर ऑनलाइन दवा व्यापार पर रोक लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ई-फार्मेसी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर छोटे दवा कारोबारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनका आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियों की वजह से स्थानीय मेडिकल स्टोरों की बिक्री लगातार घट रही है और छोटे लाइसेंस होल्डर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। संगठन के सदस्यों ने कहा कि दवा व्यापार पहले ही मंदी और बढ़ते खर्चों से प्रभावित है। ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भारी छूट ने हालात और खराब कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि कई लाइसेंस होल्डर अब अपना परिवार तक ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कंपटीशन एक्ट 2002 का सख्ती से पालन कराने और ऑनलाइन दवा बिक्री में भारी डिस्काउंट पर रोक लगाने की मांग की।