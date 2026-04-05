‘मैं अपने जीवन के अत्यंत कठिन और….’, युद्धग्रस्त इजरायल से सकुशल लौटे शख्स ने क्या-क्या कहा?

28 मार्च को इजरायल स्थित भारतीय दूतावास को इस संबंध में औपचारिक पत्र प्रेषित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तेल अवीव स्थित भारतीय राजदूत, वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों, जॉर्डन स्थित भारतीय राजदूत एवं जॉर्डन प्रशासन से निरंतर उच्चस्तरीय समन्वय स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया। इजरायल के हवाई अड्डों के बंद होने के कारण वैकल्पिक रणनीति के तहत 1 अप्रैल को जॉर्डन के वीजा एवं अंतरराष्ट्रीय एयर टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। 2 अप्रैल को अखिलेश कुमार को विशेष वाहन से सुरक्षित तरीके से भारतीय दूतावास, तेल अवीव तक लाया गया, जहां से उन्हें स्थल मार्ग से सुरक्षित रूप से जॉर्डन सीमा तक पहुंचाया गया।