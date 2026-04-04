‘राजनीति में तो हम उनके चच्चा होते हैं’, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ ये क्या बोल गए ओपी राजभर

OM Prakash Rajbhar Big Statement: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया और सियासी बयानबाजी के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को अतरौलिया निरीक्षण भवन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उन्होंने साफ कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।