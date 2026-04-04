6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

‘राजनीति में तो हम उनके चच्चा होते हैं’, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ ये क्या बोल गए ओपी राजभर

OM Prakash Rajbhar Big Statement: अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Harshul Mehra

Apr 04, 2026

om prakash rajbhar big statement know what did he say about panchayat elections azamgarh

ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान।

OM Prakash Rajbhar Big Statement: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया और सियासी बयानबाजी के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को अतरौलिया निरीक्षण भवन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उन्होंने साफ कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अदालत के निर्देशों का होगा पालन

मंत्री राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश देंगे, सरकार उनका पूरी तरह पालन करेगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग उनके पास होने के कारण उन्हें जमीनी तैयारियों की पूरी जानकारी है और सरकार चुनाव कराने को लेकर गंभीर है।

राज्य निर्वाचन आयोग के साथ तालमेल

ओम प्रकाश राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग और न्यायालय के निर्देशों के बीच पूरा तालमेल है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख पहले से ही साफ रहा है और सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही हैं।

अनिल राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया

वहीं, अपनी ही सरकार के मंत्री अनिल राजभर (Anil Rajbhar) के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह राजनीति में अभी नए और अनुभवहीन हैं। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि “हम उनके चच्चा हैं”।

समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप

आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में सपा विधायक के गनर द्वारा अवैध असलहा लहराने की घटना पर मंत्री ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है।

विधायक की भूमिका की जांच की मांग

राजभर ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले में सिर्फ गनर ही नहीं, बल्कि संबंधित विधायक की भूमिका की भी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए।

सपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल

मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब भी अपनी पुरानी कार्यशैली से बाहर नहीं निकल पाई है। कानून-व्यवस्था को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

प्रदेश की राजनीति में बढ़ी हलचल

ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें

‘ना कोई छूटे, ना टूटे और ना रूठे’, डिप्टी CM मौर्य बोले- हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति याद करें कार्यकर्ता
प्रयागराज
keshav prasad maurya message to party workers for 2027 elections targeting opposition prayagraj

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 04:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / ‘राजनीति में तो हम उनके चच्चा होते हैं’, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ ये क्या बोल गए ओपी राजभर

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh news: पार्टनर बने लुटेरे! साझेदारी के बहाने 2 करोड़ हड़पे, चुनाव व शादी में किए खर्च

CG Fraud: निजी कंपनी में मेंबरशिप के नाम पर धोखाधड़ी, दो युवतियों सहित 4 गिरफ्तार
आजमगढ़

Azamgarh News: फर्जी बिजली बिल देकर हड़प लेता था ग्राहकों के पैसे, गिरफ्तार

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: महानगर थानाध्यक्ष को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर, पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल

आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में कल रहेगा रूट डाइवर्जन, शहर में जाने के पहले जान लें नया रूट

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh news: मुठभेड़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, चाकू गोदकर किया था दोस्ती का कत्ल

prostitution gang encounter arrest two accused in UP
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.