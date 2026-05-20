फिरोजाबाद में BJP महिला पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, बोलीं- 3 साल से इंसाफ नहीं मिला; बीच सड़क होने लगीं गंजी

BJP Councilor Head Shave:उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मंगलवार को नगर निगम परिसर के बाहर उस समय हंगामे जैसे हालात बन गए, जब भाजपा की महिला पार्षद उषा शंखवार ने अपने वार्ड में विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम के मुख्य गेट पर बैठकर उन्होंने धरना दिया और बाद में ट्रिमर से अपना मुंडन करा लिया। इस घटना ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी और नगर निगम प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया।