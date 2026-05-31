भाभी ने शादी से किया इनकार, तो देवर ने मासूम को 8 बार सड़क पर पटक-पटककर मार डाला, हिला कर रख देगा CCTV VIDEO

दोपहर के समय जब सड़कें सुनसान थीं, तब आरोपी विराज ने डेढ़ साल के मासूम आरव को टॉफी दिलाने का लालच दिया और अपनी गोद में उठाकर बाहर ले गया। घर से थोड़ी ही दूर जाते ही उसने बच्चे को हवा में लहराया और पूरी ताकत से पक्की सड़क पर पटक दिया। बच्चा दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान को जरा भी तरस नहीं आया। 34 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह मासूम आरव को 27 सेकंड तक एक के बाद एक लगातार 8 बार पत्थरों और बोरियों की तरह सड़क पर पटकता है। फुटेज में दिख रहा है कि छठी बार पटकने के बाद ही बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन पक्का करने के लिए उसने दो बार और पटका। इसके बाद वह बच्चे के शव को घर के दरवाजे पर फेंककर भाग गया। काफी देर तक जब बच्चा नहीं लौटा तो मां रति बाहर आई, तो बेटे का शव देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई।