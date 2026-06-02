Firozabad Aarav Murder Case: मासूम को मारने के बाद खुदकुशी करना चाहता था हत्यारोपी, डर के मारे बदला इरादा

शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे यादव कॉलोनी में मासूम आरव की बेरहमी से हत्या करने के बाद आरोपी शव को गेट पर फेंककर भाग गया था। वारदात के कुछ घंटे बाद जब उसके सिर से खून का नशा उतरा तो वह बुरी तरह डर गया। पकड़े जाने के खौफ और आत्मग्लानि के कारण उसके दिमाग में लगातार खुदकुशी करने का ख्याल आ रहा था। वह अपनी जान देने की योजना बना रहा था लेकिन कुछ ही देर में उसने अपना यह इरादा बदल दिया।