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भागवत कथा का कलश चढ़ाने गए थे 3 दोस्त, गंगा में समा गई 2 जिंदगियां; संभल घाट पर मचा कोहराम

Sambhal News: संभल के सांकरा गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान अलीगढ़ के दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक भागवत कथा का कलश चढ़ाने आए थे और स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए।

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सम्भल

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Mohd Danish

Jun 02, 2026

two youths died by drowning in the river

संभल में नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत (इमेज- पत्रिका)

Two Youths Drown in Ganga:संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र स्थित सांकरा गंगा घाट पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। अलीगढ़ से भागवत कथा के कलश विसर्जन और गंगा स्नान के लिए पहुंचे ग्रामीणों के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्नान के दौरान 3 युवक गहरे पानी में फंस गए। इनमें से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक को स्थानीय लोगों और गोताखोरों की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

धार्मिक आयोजन के लिए पहुंचे थे ग्रामीण

जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ जिले के गांव आलमपुर निवासी विनोद कुमार के घर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। कथा के समापन के उपलक्ष्य में कलश चढ़ाने और गंगा स्नान के लिए मंगलवार दोपहर करीब दो बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली से संभल के सांकरा गंगा घाट पहुंचे थे। धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के माहौल में सभी लोग गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह यात्रा एक बड़े हादसे में बदल जाएगी।

गहरे पानी में फंसे 3 दोस्त

स्नान के दौरान अलीगढ़ के भरतुआ गांव निवासी 24 वर्षीय श्याम पुत्र उदयवीर, विजयगढ़ क्षेत्र के गौलारा गांव निवासी 25 वर्षीय प्रवीण पुत्र लेखराज और उनका एक अन्य साथी घाट के पास गहरे पानी की ओर चले गए। बताया जा रहा है कि गंगा में पानी का बहाव तेज था। इसी दौरान श्याम का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके दोनों दोस्तों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में तीनों युवक पानी की तेज धारा में फंस गए और डूबने लगे।

शोर सुनकर दौड़े लोग, एक युवक की बची जान

युवकों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय गोताखोर और आसपास मौजूद लोग तत्काल मदद के लिए पानी में कूद पड़े। काफी प्रयासों के बाद एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि श्याम और प्रवीण तब तक गहरे पानी में जा चुके थे। तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण उन्हें तुरंत नहीं खोजा जा सका, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई।

एक घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की टीम ने करीब एक घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को गंगा से बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। यह खबर मिलते ही घाट पर मौजूद ग्रामीणों और परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की सूचना मिलते ही श्याम और प्रवीण के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। अपने जवान बेटों की मौत की खबर सुनकर परिवार के सदस्य बदहवास हो गए। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव से आए अन्य लोगों ने भी परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया।

पोस्टमार्टम से किया इंकार

पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मृतकों के परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की और दोनों शव उनके परिजनों को सौंप दिए। शाम होते-होते दोनों युवकों के शव उनके गांवों के लिए रवाना कर दिए गए, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गईं।

पुलिस ने दी घटना की जानकारी

पुलिस ने बताया कि गंगा घाट पर युवकों के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। स्थानीय गोताखोरों की सहायता से रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई।

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Published on:

02 Jun 2026 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / भागवत कथा का कलश चढ़ाने गए थे 3 दोस्त, गंगा में समा गई 2 जिंदगियां; संभल घाट पर मचा कोहराम

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