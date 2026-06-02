भागवत कथा का कलश चढ़ाने गए थे 3 दोस्त, गंगा में समा गई 2 जिंदगियां; संभल घाट पर मचा कोहराम

Two Youths Drown in Ganga:संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र स्थित सांकरा गंगा घाट पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। अलीगढ़ से भागवत कथा के कलश विसर्जन और गंगा स्नान के लिए पहुंचे ग्रामीणों के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्नान के दौरान 3 युवक गहरे पानी में फंस गए। इनमें से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक को स्थानीय लोगों और गोताखोरों की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।