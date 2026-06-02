प्रेमी संग पकड़े जाने के बाद पत्नी ने रची खौफनाक साजिश: संभल में सोते पति पर फेंका तेजाब, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Wife Gets Life Imprisonment:यूपी के संभल में पति पर तेजाब डालकर उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने वाली महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है, जिसमें एक प्रेम संबंध, पारिवारिक विवाद और खौफनाक साजिश की परतें सामने आई थीं।