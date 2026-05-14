इश्क-लालच का खौफनाक खेल: मुरादाबाद में कारोबारी की बेटी निकली करोड़ों की डकैती की मास्टरमाइंड

Dacoity Brass Trader Moradabad:मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में पीतल कारोबारी के घर हुई सनसनीखेज डकैती की घटना का पुलिस ने महज तीन दिनों में खुलासा कर दिया। इस हाईप्रोफाइल डकैती मामले में पुलिस ने कारोबारी की बेटी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47 लाख 24 हजार रुपये नकद, अवैध हथियार, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई दो कारें भी बरामद की हैं। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस बेटी पर परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी निकली।