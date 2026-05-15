मुरादाबाद में साइकिल पर निकले विधायक और कमिश्नर, पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान को मिला जनसमर्थन

मुरादाबाद के मंडलायुक्त आञ्जनेय सिंह शुक्रवार सुबह साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि आम लोग अपनी दैनिक जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करें तो देश को आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों स्तरों पर बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना केवल खर्च बचाने का मामला नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी अहम कदम है। मंडलायुक्त के इस कदम की कर्मचारियों और आम नागरिकों ने सराहना की।