मुरादाबाद में साइकिल पर निकले विधायक और कमिश्नर, पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान को मिला जनसमर्थन

मुरादाबाद में साइकिल पर निकले विधायक और कमिश्नर..
PM Modi Save Petrol Campaign: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल की बचत और संसाधनों के संरक्षण को लेकर किए गए आह्वान का असर अब स्थानीय स्तर पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मुरादाबाद में शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साइकिल चलाकर लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शहर में यह पहल चर्चा का विषय बनी रही और लोगों ने इसे सकारात्मक कदम बताया।
मुरादाबाद के मंडलायुक्त आञ्जनेय सिंह शुक्रवार सुबह साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि आम लोग अपनी दैनिक जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करें तो देश को आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों स्तरों पर बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना केवल खर्च बचाने का मामला नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी अहम कदम है। मंडलायुक्त के इस कदम की कर्मचारियों और आम नागरिकों ने सराहना की।
मुरादाबाद शहर विधायक रितेश गुप्ता भी शुक्रवार को साइकिल पर शहर भ्रमण करते नजर आए। उनके साथ सुरक्षा कर्मी और समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देशहित में प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर परिवार और हर नागरिक की भागीदारी से सफल होगा। शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने विधायक का स्वागत किया और इस पहल को प्रेरणादायी बताया।
विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने यह छोटा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज किए गए छोटे सकारात्मक बदलाव भविष्य में बड़े परिणाम लेकर आएंगे। “बचत केवल पैसे की नहीं, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य की भी होती है।” इस संदेश के साथ उन्होंने लोगों से सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की।
साइकिल अभियान के जरिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने केवल ईंधन बचत ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को देखते हुए यह पहल लोगों को जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाएं तो इससे प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा।
मुरादाबाद में साइकिल से निकले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को देखकर आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। कई युवाओं और सामाजिक संगठनों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधि स्वयं आगे आकर उदाहरण प्रस्तुत करें तो समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और ऊर्जा संरक्षण को जनआंदोलन का रूप मिलेगा।
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