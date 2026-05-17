IMD Alert: यूपी के कई जिलों में 47°C तक पहुंच सकता है तापमान, अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अब विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ आंचलिक केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई से 21 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में अति उष्ण लहर यानी बेहद खतरनाक लू चल सकती है। इस दौरान दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना जताई गई है। लगातार चल रही गर्म हवाओं और तेज धूप ने आम लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है।