मुरादाबाद में जेबकतरा गैंग का पर्दाफाश, बातों में उलझाकर उड़ाते थे नकदी; 4 आरोपी गिरफ्तार

मुरादाबाद में जेबकतरा गैंग का पर्दाफाश..
Pocket Theft Gang Arrested: मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में लोगों को बातों में उलझाकर जेब से नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को हिरासत में लेकर किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों पर राह चलते लोगों को बातचीत में फंसाकर उनकी जेब से रुपये निकालने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय जेबकतरा गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
पुलिस के अनुसार, 16 मई 2026 को थाना मुगलपुरा क्षेत्र के रहने वाले सूहेल पुत्र शाहिद हुसैन और मोहम्मद नदीम पुत्र अबरार हुसैन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने उनके पिता को अपनी बातों में उलझाया और इसी दौरान जेब में रखी नकदी चोरी कर ली। शिकायत मिलने के बाद थाना मुगलपुरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत केस पंजीकृत किया गया।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद सुहैब उर्फ सुऐब, उवैश, मोहम्मद अदनान खान और साकिब उर्फ बब्बू के रूप में हुई है। सभी आरोपी थाना मुगलपुरा क्षेत्र की कुंवर साहब वाली गली, बेकरी के पास के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया है।
पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से इलाके में सक्रिय हो सकता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में लोगों को निशाना बनाते थे। पहले वे बातचीत या किसी बहाने से व्यक्ति का ध्यान भटकाते थे और फिर जेब से नकदी चोरी कर लेते थे। पुलिस अब आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है।
थाना मुगलपुरा पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं तथा उन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं बाल अपचारी को नियमानुसार किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और जांच के आधार पर अन्य खुलासे भी हो सकते हैं।
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