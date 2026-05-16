मुरादाबाद में जेबकतरा गैंग का पर्दाफाश, बातों में उलझाकर उड़ाते थे नकदी; 4 आरोपी गिरफ्तार

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद सुहैब उर्फ सुऐब, उवैश, मोहम्मद अदनान खान और साकिब उर्फ बब्बू के रूप में हुई है। सभी आरोपी थाना मुगलपुरा क्षेत्र की कुंवर साहब वाली गली, बेकरी के पास के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया है।