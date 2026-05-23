23 से 26 मई तक मुरादाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन, गंगा दशहरा पर दिल्ली-मेरठ जाने वाले भारी वाहनों के रूट बदले

Ganga Dussehra Traffic Plan: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व 2026 को लेकर मुरादाबाद पुलिस और यातायात विभाग ने बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह पर्व 23 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेगा, जबकि मुख्य स्नान पर्व 24 और 25 मई को गढ़मुक्तेश्वर बृजघाट में आयोजित होगा। पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मुरादाबाद जनपद में भारी और हल्के मालवाहक वाहनों के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था 23 मई सुबह 8 बजे से 26 मई रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।