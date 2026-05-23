मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी: 9 साल तक कानून की आंख में धूल झोंकने वाले 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, बाइक बरामद

पुलिस के अनुसार 7 दिसंबर 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी वीर सिंह रामगंगा पुल बाईपास से गुजर रहे थे। इसी दौरान 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूटकर मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित के भाई गिरधारी लाल की तहरीर पर कटघर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।