मुरादाबाद पुलिस अकादमी से निकलेंगे 47 नए दरोगा, यूपी में जल्द संभालेंगे कानून व्यवस्था की कमान

UP Police: मुरादाबाद स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 47 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। लंबे समय तक चले कठिन प्रशिक्षण, शारीरिक अभ्यास और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन प्रशिक्षु अधिकारियों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड मैदान में कदमताल करते प्रशिक्षुओं ने पुलिस सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जांच प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े कई विषयों की गहन जानकारी दी गई।