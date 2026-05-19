मुरादाबाद पुलिस अकादमी से निकलेंगे 47 नए दरोगा, यूपी में जल्द संभालेंगे कानून व्यवस्था की कमान

मुरादाबाद पुलिस अकादमी से निकलेंगे 47 नए दरोगा
UP Police: मुरादाबाद स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 47 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। लंबे समय तक चले कठिन प्रशिक्षण, शारीरिक अभ्यास और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन प्रशिक्षु अधिकारियों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड मैदान में कदमताल करते प्रशिक्षुओं ने पुलिस सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जांच प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े कई विषयों की गहन जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी प्रशिक्षण राजीव सभरवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों के अनुशासन, मेहनत और समर्पण की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने की अपील की। साथ ही कहा कि जनता का भरोसा जीतना ही एक सफल पुलिस अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान होती है।
अकादमी में दिए गए प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का भी अभ्यास कराया गया। साइबर अपराध, डिजिटल जांच, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। अधिकारियों का कहना है कि बदलते समय के साथ पुलिसिंग के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक व्यावहारिक और आधुनिक बनाया गया।
अधिकारियों के अनुसार, प्रशिक्षण और अंतिम परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 47 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को उत्तर प्रदेश पुलिस में औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाएगा। पासिंग आउट परेड के दौरान प्रशिक्षुओं और उनके परिवारों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। परेड समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
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