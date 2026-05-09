शादी से ठीक पहले मातम में बदली खुशियां: हादसे में दूल्हे के भाई की मौत, दूल्हा गंभीर, स्ट्रेचर पर हुई शादी

शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे अंकित अपने 18 वर्षीय छोटे भाई सर्वजीत पांडेय के साथ भिटिया चट्टी पर शेविंग कराने गया था। वापस लौटते समय गांव के पास एक स्कूली बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान सर्वजीत की मौत हो गई। वहीं, अंकित की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल, अंकित का इलाज ट्रॉमा सेंटर के हड्डी वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है।