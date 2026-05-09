शादी से ठीक पहले मातम में बदली खुशियां: हादसे में दूल्हे के भाई की मौत, दूल्हा गंभीर, स्ट्रेचर पर हुई शादी

सांकेतिक AI इमेज
बलिया जिले के बनकटा गांव में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। बनकटा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अंकित पांडेय की बारात बांसडीह के मझवा वार्ड नंबर-9 निवासी तेगा तिवारी की पुत्री प्रमिला के यहां जानी थी। दुल्हन के घर बारात पहुंचने से पहले ही दूल्हा और उसका भाई हादसे का शिकार हो गया।
शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे अंकित अपने 18 वर्षीय छोटे भाई सर्वजीत पांडेय के साथ भिटिया चट्टी पर शेविंग कराने गया था। वापस लौटते समय गांव के पास एक स्कूली बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान सर्वजीत की मौत हो गई। वहीं, अंकित की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल, अंकित का इलाज ट्रॉमा सेंटर के हड्डी वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है।
सर्वजीत की मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। दूल्हा पक्ष के साथ-साथ दुल्हन पक्ष में भी शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि, दोनों परिवारों और रिश्तेदारों की सहमति से सामाजिक परंपरा निभाने के लिए शादी की रस्में सादगी पूर्वक पूरी की गईं। देर शाम कार से सीमित लोगों के साथ बारात मझवा पहुंची, जहां बिना किसी धूमधाम के आवश्यक वैवाहिक रस्में संपन्न कराई गईं। इस दौरान दूल्हे को स्ट्रेचर से मंडप तक लाया गया। इसके बाद स्ट्रेचर पर ही दूल्हे ने रस्में निभाईं।
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