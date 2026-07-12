Pooja Painkra Suicide Case: कोरिया में पुलिसकर्मी की बेटी ने लगाई थी फांसी, IC मार्ट का 1 संचालक राजस्थान से गिरफ्तार, पिता-पुत्र अब भी फरार

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक शिवनाथ पैंकरा की 17 वर्षीय पुत्री ने 8 जुलाई की दोपहर शासकीय क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Pooja Painkra Suicide) कर ली थी। आईसी मार्ट के संचालकों ने उस पर व उसकी बहन पर कॉस्मेटिक सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए कबूलनामा नोट लिखवाया था। इस मामले में बैकुंठपुर फव्वारा चौक स्थित आईसी मार्ट के संचालक पिता-पुत्र समेत 3 के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। आईसी मार्ट के तीनों संचालक घटना के बाद से फरार थे। कोरिया पुलिस ने तीनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसी बीच पुलिस ने एक संचालक को राजस्थान से धरदबोचा है, जबकि संचालक पिता-पुत्र अब भी फरार हैं।