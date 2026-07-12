12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘गुंडागर्दी की तो जब्त होगी संपत्ति’, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल की सख्त चेतावनी

पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी बस या ट्रेन को नुकसान पहुंचाने वालों की निजी संपत्ति जब्त कर हर्जाना वसूला जाएगा।
2 min read
Google source verification

आसनसोल

image

Rahul Yadav

image

अनुराग अनिमेष

Jul 12, 2026

अग्निमित्रा पॉल आसनसोल, Agnimitra Paul West Bengal TMC, बंगाल में सरकारी संपत्ति नुकसान, ममता बनर्जी गुंडागर्दी आरोप, West Bengal politics 2026, बंगाल में संपत्ति जब्ती कानून, Agnimitra Paul on TMC,

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के साथ राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल (फाइल फोटो: आईएएनएस)

Agnimitra Paul: पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है। साथ ही चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आसनसोल में मीडिया से बात करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी के पास 15 साल तक सरकार चलाने का मौका था। लेकिन सरकार ममता बनर्जी नहीं चला रही थीं। उनकी जगह गुंडे प्रशासन चला रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वामपंथी सरकार के समय भी ऐसी ही गुंडागर्दी देखने को मिली थी।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उनकी सरकार गुंडों के भरोसे नहीं चलती। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से बंगाल की जनता ने टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों के लिए काम कर रही है। राज्य में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी बस, ट्रेन या दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों से नुकसान की भरपाई उनकी अपनी संपत्ति जब्त करके की जाएगी।

'अब TMC नहीं, TTG बन गई है पार्टी'

21 जुलाई की TMC रैली पर निशाना साधते हुए अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि अब तृणमूल कांग्रेस नहीं बची है। यह 'टुकड़े-टुकड़े गैंग (TTG)' बन गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी गुट 21 जुलाई का कार्यक्रम कर सकता है। लेकिन उससे पहले यह बताया जाना चाहिए कि 21 जुलाई की घटना पर आयोग की रिपोर्ट कहां है।

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने की दी चुनौती

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी ने आयोग बनाने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का वादा किया था। लेकिन आज तक बंगाल की जनता ने वह रिपोर्ट नहीं देखी। उन्होंने कहा कि अगर TMC अपनी ताकत दिखाना चाहती है तो 21 जुलाई का कार्यक्रम ब्रिगेड परेड ग्राउंडमें करे। इससे लोगों को भी पार्टी की वास्तविक ताकत का पता चल जाएगा।

एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल पर भी विपक्ष ने उठाए सवाल

इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिल का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अपराधियों की जगह विपक्ष, आम लोगों या सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ किया गया तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।

CM उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आईं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा – ‘भाजपा विधायकों को घोड़ों की तरह समझती है’

ये भी पढ़ें
Priyanka Chaturvedi on Operation Lotus, Operation Lotus, Omar Abdullah, Priyanka Chaturvedi, Shiv Sena UBT, BJP, Jammu Kashmir Politics, Omar Abdullah News, Operation Lotus Row,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

West Bengal

Updated on:

12 Jul 2026 07:00 pm

Published on:

12 Jul 2026 06:03 pm

Hindi News / National News / ‘गुंडागर्दी की तो जब्त होगी संपत्ति’, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल की सख्त चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट! यूपी और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश

imd
राष्ट्रीय

Datia By Election: भाजपा की बैठक में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री, आशुतोष तिवारी ने नरोत्तम मिश्रा को बताया अभिभावक

Datia By Election
दतिया

Pooja Painkra Suicide Case: कोरिया में पुलिसकर्मी की बेटी ने लगाई थी फांसी, IC मार्ट का 1 संचालक राजस्थान से गिरफ्तार, पिता-पुत्र अब भी फरार

Pooja Painkra suicide case
कोरीया

CM उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आईं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा – ‘भाजपा विधायकों को घोड़ों की तरह समझती है’

Priyanka Chaturvedi on Operation Lotus, Operation Lotus, Omar Abdullah, Priyanka Chaturvedi, Shiv Sena UBT, BJP, Jammu Kashmir Politics, Omar Abdullah News, Operation Lotus Row,
राष्ट्रीय

कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में 15वें दिन बिगड़ी सोनम वांगचुक की तबीयत, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से 7.8 किलो वजन घटा

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.