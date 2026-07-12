‘गुंडागर्दी की तो जब्त होगी संपत्ति’, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल की सख्त चेतावनी

Agnimitra Paul: पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है। साथ ही चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आसनसोल में मीडिया से बात करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी के पास 15 साल तक सरकार चलाने का मौका था। लेकिन सरकार ममता बनर्जी नहीं चला रही थीं। उनकी जगह गुंडे प्रशासन चला रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वामपंथी सरकार के समय भी ऐसी ही गुंडागर्दी देखने को मिली थी।