Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट! यूपी और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश

IMD Weather Update: देश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले पांच दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कई राज्यों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की है।