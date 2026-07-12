कुक के साथ मारपीट पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा- वह अपराधी था

Shashank Singh Cook Assault Allegations: पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपने कुक द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। साथ ही दावा किया कि उनके खिलाफ पूरी साजिश रची गई थी। शशांक का कहना है कि कुक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह पैसे ऐंठने के इरादे से उनके घर आया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में उनसे लाखों रुपये की मांग की गई थी।