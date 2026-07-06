तेलंगाना में ‘SIR’ सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव, सीएम रेवंत रेड्डी के सामने रखी नागरिकों के लिए ‘स्थायी निवास प्रमाणपत्र’ की शर्त

ओवैसी ने X पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि मैं जनवरी के बाद मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूं, इससे पहले हम एक बार हज शिविर में मिले थे, जिसके बाद से वे बहुत व्यस्त हैं। लेकिन अगर सत्ताधारी दल इस तथ्य को नहीं समझता कि तेलंगाना के गरीबों के पास दस्तावेज नहीं हैं, तो वे वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए हैं। यहां भाजपा के दो सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, वे जाकर भारत निर्वाचन आयोग से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा कार्ड स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं कह सकते? सत्ताधारी दल इस बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम तेलंगाना सरकार से मांग करते हैं कि आप तेलंगाना में तत्काल स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करें।