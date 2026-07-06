सऊदी अरब ने घटाए कच्चे तेल के दाम, जानिए भारत के किस राज्य में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव

पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी (Photo-IANS)
Petrol Diesel Rate India: अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर पर इस समय तेल बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ सऊदी अरब ने एशियाई बाजार के लिए कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बड़ी कटौती की है, जिससे वैश्विक सप्लाई और डिमांड का संतुलन बदलता दिख रहा है। वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अलग-अलग राज्यों में काफी फर्क के साथ सामने आ रही हैं।
देश में कुछ राज्यों में तेल की कीमत 82 रुपये प्रति लीटर है, जबकि कई जगह यह 109 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिससे आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ रहा है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक जैसी नहीं हैं। अलग-अलग राज्यों में टैक्स, वैट और ट्रांसपोर्ट खर्च के कारण दाम बदलते रहते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पेट्रोल-डीजल के दाम 82 रुपये से लेकर 109 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। अंडमान और निकोबार में पेट्रोल-डीजल 82.46 रुपये प्रति लीटर है।
दमन और दीव में 92.37 रुपये, दादरा और नगर हवेली में 92.57 रुपये और उत्तराखंड में 93.43 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है। गुजरात में भी कीमतें कम हैं, जहां यह 94.70 रुपये प्रति लीटर के आसपास है।
भारत की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल का भाव 94.77 रुपये प्रति लीटर है। वहीं उत्तर प्रदेश में 95.34 रुपये, पंजाब और हरियाणा में 94.30 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भाव 95.06 रुपये, गोवा में 96.61 रुपये और झारखंड में 97.86 रुपये प्रति लीटर है। बिहार में पेट्रोल-डीजल का भाव बढ़कर 105.71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है।
दक्षिण और पूर्वी भारत में पेट्रोल-डीजल का भाव सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में 109.11 रुपये, तेलंगाना में 107.46 रुपये, केरल में 107.33 रुपये और मध्य प्रदेश में 106.52 रुपये प्रति लीटर भाव दर्ज किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में 103.54 रुपये, कर्नाटक में 102.96 रुपये, पश्चिम बंगाल में 105.45 रुपये, ओडिशा में 101.19 रुपये और तमिलनाडु में 100.84 रुपये प्रति लीटर भाव है।
सऊदी ने अगस्त महीने के लिए अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले कच्चे तेल का भाव 11 डॉलर प्रति बैरल घटा दिया है। इससे पहले जुलाई में भी 6 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की गई थी। लगातार दूसरे महीने कीमत घटाने के पीछे एशिया में कमजोर मांग और बाजार में बढ़ती तेल सप्लाई को वजह माना जा रहा है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 71.95 डॉलर और दुबई क्रूड 64.51 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जिससे एशियाई रिफाइनरियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
|State / UT
|Price (₹/Litre)
|State / UT
|Price (₹/Litre)
|Andaman And Nicobar
|₹82.46
|Andhra Pradesh
|₹109.11
|Arunachal Pradesh
|₹92.66
|Assam
|₹100.04
|Bihar
|₹105.71
|Chandigarh
|₹94.30
|Chhattisgarh
|₹100.14
|Dadra And Nagar Haveli
|₹92.57
|Daman And Diu
|₹92.37
|Delhi
|₹94.77
|Goa
|₹96.61
|Gujarat
|₹94.70
|Haryana
|₹94.30
|Himachal Pradesh
|₹95.06
|Jammu And Kashmir
|₹100.70
|Jharkhand
|₹97.86
|Karnataka
|₹102.96
|Kerala
|₹107.33
|Madhya Pradesh
|₹106.52
|Maharashtra
|₹103.54
|Manipur
|₹99.21
|Meghalaya
|₹96.20
|Mizoram
|₹99.06
|Nagaland
|₹97.70
|Odisha
|₹101.19
|Pondicherry
|₹96.26
|Puducherry
|₹96.26
|Punjab
|₹94.30
|Rajasthan
|₹104.72
|Sikkim
|₹103.35
|Tamil Nadu
|₹100.84
|Telangana
|₹107.46
|Tripura
|₹97.53
|Uttar Pradesh
|₹95.34
|Uttarakhand
|₹93.43
|West Bengal
|₹105.45
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