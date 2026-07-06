सऊदी अरब ने घटाए कच्चे तेल के दाम, जानिए भारत के किस राज्य में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव

सऊदी ने अगस्त महीने के लिए अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले कच्चे तेल का भाव 11 डॉलर प्रति बैरल घटा दिया है। इससे पहले जुलाई में भी 6 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की गई थी। लगातार दूसरे महीने कीमत घटाने के पीछे एशिया में कमजोर मांग और बाजार में बढ़ती तेल सप्लाई को वजह माना जा रहा है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 71.95 डॉलर और दुबई क्रूड 64.51 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जिससे एशियाई रिफाइनरियों को राहत मिलने की उम्मीद है।