28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिद्धारमैया आज देंगे सीएम पद से इस्तीफा, अहिंदा वोट बैंक खिसकने का है कांग्रेस नेताओं को डर

सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से कांग्रेस नेताओं को अहिंदा वोट बैंक अहिंदा वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। क्या है अहिंदा वोट बैंक। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Pushpankar Piyush

May 28, 2026

CM Siddaramaiah

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (इमेज सोर्स: एक्स ANI)

Siddaramaiah Resign as Karnataka CM: कर्नाटक में सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है। सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मंत्रियों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने सिद्धारमैया का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। माना जा रहा है कि आज शाम सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जबकि डीके शिवकुमार शनिवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। इन सियासी दांव पेंच के बीच कांग्रेस नेताओं को अहिंदा वोट बैंक (Ahinda Vote Bank) खिसकने का डर सता रहा है। अहिंदा सिद्धारमैया का कोर वोट बैंक माना जाता है। सिद्धारमैया समर्थक कांग्रेस नेताओं को डर है कि यदि वह इस्तीफा देते हैं तो अहिंदा समुदाय कांग्रेस से आहत होकर अपना रुख बदल सकता है, जिसका बुरा असर साल 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिल सकता है।

कांग्रेस 2028 में 40 का आकंड़ा भी पार नहीं कर पाएगी

अहिंदा नेता व एमएलसी सतीश जारकीहोली ने कहा कि अहिंदा समुदाय (अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित) जो सिद्धारमैया के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। उनके सीएम पद से हटने के बाद अपना रुख मोड़ सकता है। साल 2023 में कांग्रेस की जीत के पीछे भी अहिंदा का मुख्य हाथ था। उपचुनाव के दौरान भी अहिंदा समुदाय ने सीएम सिद्धारमैया की अपील पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीताया।
कर्नाटक कांग्रेस के अन्य नेता ने कहा कि सिद्धारमैया के इस्तीफे से इतना बड़ा नुकसान होगा कि कांग्रेस इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान के इस कदम के चलते अहिंदा पार्टी से दूर हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया के नेतृत्व और AHINDA के समर्थन के बिना, कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनावों में 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी।

अहिंदा चुप नहीं बैठेगा: के एम रामचंद्रप्पा

पिछड़ा वर्ग महासंघ के नेता के एम चंद्रप्पा ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो समुदाय कांग्रेस के सामाजिक आधार के मजबूत स्तंभ हैं। वह इन फैसलों पर चुप नहीं बैठेगा। के.एम. रामचंद्रप्पा ने कहा कि पिछड़े वर्गों का लगभग 70% समुदाय पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाओं के अनुरुप फैसले नहीं लेने पर कांग्रेस को अंजाम भुगतना होगा।

एक्सपर्ट्स बोले- सिद्धारमैया को करना होगा समायोजित

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि कांग्रेस को सिद्धारमैया को कहीं न कहीं उचित स्थान देना होगा। अहिंदा फैक्टर के कारण सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्टी को इतिहास से सबक लेनी चाहिए। पूर्व सीएम वीरेंद्र पाटिल को हटाने पर लिंगायत समुदाय कांग्रेस से छिटक गया था। उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस दशकों तक कमजोर रही। इसी तरह अगर अहिंदा को नाराज किया तो कांग्रेस के लिए महंगा सौदा साबित होगा। जाने-माने शिक्षाविद प्रो. पी.एस. जयरामू ने सिद्धारमैया को सलाह दी है कि जब उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर है, तो उन्हें सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ देना चाहिए।

ये भी पढ़ें

मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया, राज्यसभा जाने को नहीं हैं तैयार
राष्ट्रीय
H.D. Kumaraswamy On Congress

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 12:00 pm

Hindi News / National News / सिद्धारमैया आज देंगे सीएम पद से इस्तीफा, अहिंदा वोट बैंक खिसकने का है कांग्रेस नेताओं को डर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पति और ससुराल वालों ने जमकर पीटा फिर निकाला घर से बाहर, बेटे को जन्म नहीं दे पाने पर महिला को सजा

Woman beaten by husband
राष्ट्रीय

बीजेपी ने चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, जानें-दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में किन्हें मिली जिम्मेदारी

BJP new state presidents for Delhi, Haryana, Punjab, and Tripura.
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज, शिक्षा विभाग के पुनर्गठन के मिले संकेत

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

India-China Talks: भारत और चीन के बीच हुई बातचीत, बॉर्डर मामले पर हुई चर्चा

Flags of India and China
विदेश

CBSE OSM विवाद: राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी घमासान, CBSE ने खारिज किया दावा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.