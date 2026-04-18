नशीली चीज देकर महिला के साथ किया गया रेप, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Rape And Blackmailing Case: मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने दौराला निवासी एक डीजे संचालक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से की है और न्याय की मांग की है। मामला करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब पीड़िता ने सामने आकर आरोपों को सार्वजनिक किया है।