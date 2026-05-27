मुंबई में बकरीद पर तनाव: मीरा रोड के बाद घाटकोपर और गोरेगांव में बवाल, BJP नेता बोले- खुले में कुर्बानी नहीं होने देंगे

एक दिन पहले मुंबई के मीरा रोड स्थित पूनम क्लस्टर सोसायटी में भी बकरीद की कुर्बानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। सोसायटी परिसर में बकरों को लाने पर कुछ निवासियों ने आपत्ति जताई। इस दौरान हाथापाई भी हुई, स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ लोग सूअर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।