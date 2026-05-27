‘तुम पिछले जन्म की नागिन हो और मैं नाग’, झांसा देकर पाखंडी ने नाबालिग से किया बार-बार दुष्कर्म

महाराष्ट्र के सांगली जिले से अंधविश्वास और हैवानियत का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां बीमारी ठीक करने और देवी-देवताओं का अवतार होने का दावा कर एक ढोंगी बाबा ने नाबालिग लड़की का कई बार यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, पूजा-पाठ और हवन के नाम पर पीड़िता के परिवार से लाखों रुपये भी ऐंठे। इस मामले में विटा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।