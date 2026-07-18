राजेश शर्मा की तबीयत खराब होने की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एक्टर अक्षय कुमार, जिन्होंने राजेश शर्मा के साथ कई फिल्मों में काम किया है, उसने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वो अपने दोस्त की सेहत को लेकर चिंतित हैं और भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। फिलहाल, राजेश शर्मा और उनकी टीम की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, अस्पताल से छुट्टी मिलने की खबर ने उनके फैंस को राहत जरूर दी है।