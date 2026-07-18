18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘हॉलीवुड से पहले गोविंदा रख चुके थे ये लुक!’ The Odyssey पर वायरल मीम्स ने मचाई धूम

Govinda Actor Greek King Look: हाल ही में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा का एक पुराना लुक खूब वायरल हो रहा है, जो काफी मजेदार है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 18, 2026

The Odyssey

govinda look similar the odyssey (सोर्स: X-@vicharabhio)

Govinda Actor Greek King Look: क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेडेट फिल्म 'The Odyssey' रिलीज होते ही दुनियाभर में सुर्खियों में छाई गई है। भारत में भी फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय फिल्म से ज्यादा चर्चा बॉलीवुड स्टार गोविंदा की हो रही है। जिसकी वजह है उनका एक पुराना गाना, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही, यूजर्स इस क्लिप की तुलना सीधे 'The Odyssey' से कर रहे हैं और मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई है।

वायरल हो रहा वीडियो गोविंदा फिल्म 'गैम्बलर' का है

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियो गोविंदा की फिल्म 'गैम्बलर' के फेमस गाने 'मेरी मर्जी' का है। इस गाने में गोविंदा एक ऐसे कॉस्ट्यूम में नजर आते हैं, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ग्रीक योद्धा और राजा के लुक से जोड़ रहे हैं। जैसे ही लोगों ने इस क्लिप को देखा, इंटरनेट पर मजेदार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया।

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "The Odyssey पहले गोविंदा को ऑफर हुई थी।" तो वहीं दूसरे ने कहा, "शायद मैंने गलत The Odyssey डाउनलोड कर ली, क्योंकि इसमें तो गोविंदा दिख रहे हैं।" तो कई यूजर्स ने मीम्स शेयर करते हुए लिखा कि हॉलीवुड इस लुक तक अब पहुंचा है, जबकि गोविंदा सालों पहले इसे बड़े पर्दे पर दिखा चुके थे।

इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने गोविंदा के उस पुराने इंटरव्यू को भी याद किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म 'Avatar' का ऑफर मिला था। इसी बात को जोड़ते हुए कई लोगों ने लिखा कि अगर गोविंदा 'Avatar' कर सकते थे, तो 'The Odyssey' भी उनके लिए कोई नई बात नहीं होती। हालांकि, ये सब सोशल मीडिया पर मजाक और मीम्स के तौर पर शेयर किया जा रहा है।

गोविंदा के पुराने गाने के लुक और 'The Odyssey' में दिखाए गए विजुअल

दिलचस्प बात यह है कि इन वायरल पोस्ट्स का फिल्म की कहानी या स्टार्स से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह केवल गोविंदा के पुराने गाने के लुक और 'The Odyssey' में दिखाए गए विजुअल स्टाइल के बीच की समानता को लेकर फैंस की क्रिएटिव प्रतिक्रिया है। उधर, मैट डेमन, ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन और जेंडाया जैसे स्टार्स से सजी 'The Odyssey' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन करीब 17.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया और वीकेंड में इसके और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल, फिल्म अपनी सिनेमैटिक सीन्स के लिए सराही जा रही है, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया पर गोविंदा का पुराना गाना भी बराबर सुर्खियां बटोर रहा है। फैंस के मजेदार मीम्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया किसी भी पुराने सीन को नए ट्रेंड में बदलने की ताकत रखता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 02:00 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:59 pm

Hindi News / Entertainment / ‘हॉलीवुड से पहले गोविंदा रख चुके थे ये लुक!’ The Odyssey पर वायरल मीम्स ने मचाई धूम

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धरम जी मेरे लिए सबकुछ थे’ पति की याद में छलके हेमा मालिनी के आंसू, रिएलिटी शो से वीडियो आया सामने

Hema Malini emotional remember after husband Dharmendra death said he is my everything
बॉलीवुड

‘सैयारा’ के पहली एनिवर्सरी पर मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा, अहान पांडे-अनीत पड्डा के साथ लॉन्च हुआ स्पेशल कलेक्टर एडिशन LP

Saiyaara Film
बॉलीवुड

‘मैं अब चुप नहीं रहूंगी’, ओवेरियन कैंसर के आखिरी स्टेज पर पहुंचकर अभिनेत्री नफीसा अली का बेबाक बयान, बोलीं- परिवार के लिए मैसेज देकर जाना है

Nafisa Ali
बॉलीवुड

‘सोनम वांगचुक को पुलिस ने किया किडनैप’ आर्य बब्बर का फूटा गुस्सा, विशाल ददलानी ने जबरदस्ती उठाने को बताया कायरता

Arya babbar Outraged Sonam Wangchuk kidnapped by Delhi Police vishal dadlani Calls Forced Abduction Act of Cowardice
बॉलीवुड

‘Mother Is Mothering’, प्रियंका चोपड़ा के फर्स्ट लुक पर फैंस हुए दीवाने, बोले- OMG, जंगली बिल्ली वापस आ गई है

Priyanka Chopr
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.