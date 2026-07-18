दिलचस्प बात यह है कि इन वायरल पोस्ट्स का फिल्म की कहानी या स्टार्स से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह केवल गोविंदा के पुराने गाने के लुक और 'The Odyssey' में दिखाए गए विजुअल स्टाइल के बीच की समानता को लेकर फैंस की क्रिएटिव प्रतिक्रिया है। उधर, मैट डेमन, ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन और जेंडाया जैसे स्टार्स से सजी 'The Odyssey' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन करीब 17.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया और वीकेंड में इसके और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।